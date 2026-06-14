Пепе оценил слухи о возможной работе в штабе Моуринью в «Реале»

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Португалии Пепе отреагировал на слухи о возможной работе в штабе главного тренера «сливочных» Жозе Моуринью.

«Это всего лишь слухи. У меня не было разговора с Моуринью, но ты никогда не можешь сказать наверняка, что будет дальше. Главное, чтобы в этой команде была сплочённость, именно от этого многое зависит. Это укрепит связь клуба, болельщиков и футболистов. Моуринью — знаковая личность, он способен вернуть былую славу «Реалу», — приводит слова Пепе AS.

Пепе выступал за «Реал» в 2007-2017 годах и выиграл 14 трофеев, в том числе три чемпионства Ла Лиги и три Кубка Лиги чемпионов. После ухода из «Реала» в 2017 году он играл за турецкий «Бешикташ», а в январе 2019 года вернулся в «Порту».