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ФИФА обратилась к сборной Египта с требованием изменить игровую форму — Джуниор

ФИФА обратилась к сборной Египта с требованием изменить игровую форму — Джуниор
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Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась к сборной Египта с требованием убрать звёзды с игровой формы перед стартовым матчем на чемпионате мира 2026 года. Также организация требует заменить золотой цвет, который используется для нанесения фамилий игроков и их номеров, сообщает журналист Майки Джуниор на своей странице в социальной сети Х.

Семь звёзд на форме команды над логотипом Федерации футбола Египта означают семь побед в Кубке африканских наций. По правилам ФИФА звёзды над эмблемой показывают количество трофеев сборной на чемпионатах мира.

В матче 1-го тура группы G чемпионата мира по футболу — 2026 сборная Египта встретится с командой Бельгии. Игра состоится 15 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во 2-м туре Египет встретится с Новой Зеландией (22 июня), в 3-м туре — с Ираном (27 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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