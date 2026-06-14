ФИФА обратилась к сборной Египта с требованием изменить игровую форму — Джуниор

Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась к сборной Египта с требованием убрать звёзды с игровой формы перед стартовым матчем на чемпионате мира 2026 года. Также организация требует заменить золотой цвет, который используется для нанесения фамилий игроков и их номеров, сообщает журналист Майки Джуниор на своей странице в социальной сети Х.

Семь звёзд на форме команды над логотипом Федерации футбола Египта означают семь побед в Кубке африканских наций. По правилам ФИФА звёзды над эмблемой показывают количество трофеев сборной на чемпионатах мира.

В матче 1-го тура группы G чемпионата мира по футболу — 2026 сборная Египта встретится с командой Бельгии. Игра состоится 15 июня.

Во 2-м туре Египет встретится с Новой Зеландией (22 июня), в 3-м туре — с Ираном (27 июня).