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Рубен Аморим согласился возглавить «Милан» — Скира

Рубен Аморим согласился возглавить «Милан» — Скира
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим готов возглавить «Милан». Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в социальной сети Х.

По данным источника, стороны обсуждают трудовой договор, срок которого будет рассчитан до лета 2029 года. По этому контракту португальский специалист будет зарабатывать € 4 млн за сезон. Тренер согласился возглавить «россонери» и ждёт окончательного решения руководства клуба.

Рубен Аморим возглавлял «Манчестер Юнайтед» с ноября 2024 года по январь 2026 года. В послужном списке специалиста также есть лиссабонский «Спортинг», «Брага» и другие команды.

По итогам прошлого сезона миланцы заняли пятое место в турнирной таблице Серии А.

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