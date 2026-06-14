Вратарь Катара Махмуд Абунада признан лучшим игроком матча со Швейцарией на ЧМ-2026

Вратарь сборной Катара Махмуд Абунада признан лучшим игроком матча 1-го тура группы B чемпионата мира по футболу 2026 года со Швейцарией (1:1). Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Голкипер ближневосточной команды сделал шесть сейвов по ходу матча. При этом после его фола в ворота Катара был назначен пенальти, который реализовал швейцарский нападающий Брил Эмболо на 17-й минуте.

После этой встречи Катар и Швейцария набрали по одному очку и располагаются на третьей и первой строчке турнирной таблицы соответственно. Канада и Босния и Герцеговина также имеют в активе по одному очку и занимают второе и четвёртое места.

Во 2-м туре катарская национальная команда встретится с Канадой (19 июня), в 3-м туре — с Боснией и Герцеговиной (24 июня). Швейцария во 2-м туре сыграет с Боснией и Герцеговиной (18 июня), в 3-м туре — с Канадой (24 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).