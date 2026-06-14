Генич объяснил, в чём заключается уникальность матча Бразилия — Марокко на ЧМ-2026

Известный российский комментатор Константин Генич объяснил, в чём заключается уникальность матча между сборными Бразилии и Марокко на чемпионате мира 2026 года. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) сегодня, 14 июня. В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич (Марибор, Словения).

«Ну что? Вот и пришёл мой день, мой час, моё время прокомментировать первый матч чемпионата мира 2026 года. Бразилия – Марокко. Уникальная игра со всех точек зрения, потому что это единственный матч на всей групповой стадии, где встречаются две команды, входящие в первую десятку рейтинга ФИФА. Бразилия – шестая, Марокко – седьмая», — сказал Генич в видео в своём телеграм-канале.

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня). Марокко во 2-м туре сыграет с Шотландией (20 июня), в 3-м туре — с Гаити (25 июня).