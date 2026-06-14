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Жоан Гарсия назвал основные качества вратарей сборной Испании

Жоан Гарсия назвал основные качества вратарей сборной Испании
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Вратарь сборной Испании Жоан Гарсия высказался об основных качествах своих коллег по амплуа в национальной команде, назвав и свои отличительные черты.

— Что бы ты хотел особо отметить в игре Уная Симона?
— Уверенность, которую он передаёт своим товарищам по команде. Спокойствие вратаря очень важно для всей команды.

— Что скажешь про Давида Райю?
— Он тот тип вратаря, который мне больше всего нравится. Тот, кто старается помочь команде всеми возможными способами: с мячом, без мяча, в верховой борьбе. Он очень разносторонний, активный, мне нравится, как играет Давид.

— А каков Жоан Гарсия?
— Я стараюсь быть очень активным. Помогать всеми возможными способами, не только в воротах, но и во многих других ситуациях, — приводит слова Гарсии AS.

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