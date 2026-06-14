Радимов высказался о выходе Дугласа Сантоса в стартовом составе на матч Бразилия — Марокко

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал попадание защитника сине-бело-голубых и сборной Бразилии Дугласа Сантоса в стартовый состав национальной команды на матч с Марокко. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) сегодня, 14 июня. В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич (Марибор, Словения).

«Это успех не только «Зенита», но и всей РПЛ. Я не думал, что Дуглас выйдет в старте. Ожидал, что у него мало шансов появиться с первых минут. Раньше такое было сложно представить. К этому нечего добавить», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).