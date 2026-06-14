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Капитан сборной Шотландии Робертсон: мы завоевали доверие нашего народа

Капитан сборной Шотландии Робертсон: мы завоевали доверие нашего народа
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Капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон высказался о предстоящем матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с командой Гаити.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Гаити
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, волнение никуда не денется. Оно всегда присутствует. Ни один болельщик не придёт на стадион, не испытывая волнения. Но я верю, что мы завоевали доверие нашего народа. И я думаю, что мы заслужили это доверие после тех игр, которые провели. Если вы посмотрите на прошлогодний матч с Данией [в рамках квалификации], то более высокого напряжения вы не найдёте. Нам нужно было победить, чтобы сегодня оказаться здесь. И мы показали отличную игру, забили невероятные голы и подарили нашим болельщикам лучший вечер в их жизни. Поэтому я считаю, что мы заслуживаем этого уважения.

Мы попали в очень сложную группу, и нас ждут три невероятно трудных матча. Но мы не чувствуем давления, потому что знаем, что будет тяжело. Мы осознаём, что должны показать свою лучшую игру, чтобы победить в каждом матче. Если мы покажем свою лучшую игру, я верю, что сможем создать проблемы любой команде. Это зависит только от нас», — приводит слова Робертсона Daily Record.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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