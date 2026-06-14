Бразилия — Марокко: Сайбари открыл счёт, перекинув Алисона на 21-й минуте

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Марокко. Команды играют на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В качестве главного арбитра выступает Славко Винчич (Марибор, Словения). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу африканцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 21-й минуте полузащитник Исмаэль Сайбари вывел сборную Марокко вперёд, перекинув вратаря бразильцев Алисона.

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня). Марокко во 2-м туре сыграет со сборной Шотландии (20 июня), а в 3-м туре — с национальной командой Гаити (25 июня). В 1-м туре Шотландия и Гаити сыграют друг с другом в ночь на 14 июня.