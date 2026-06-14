«Почему не показали доказательство». Невилл – о спорном пенальти в матче Катар – Швейцария

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о пенальти в матче первого тура между Катаром и Швейцарией на ЧМ-2026. На 17-й минуте арбитр встречи назначил пенальти в ворота Катара, который реализовал Брил Эмбола. Однако, у болельщиков возникли вопросы к игроку сборной Швейцарии, который в момент атаки якобы находился в офсайде.

«Камера расположена не совсем по линии эпизода, поэтому мы можем ошибаться в своих оценках. Но почему нам до сих пор не показали убедительное доказательство, которым, как утверждается, располагает ФИФА, что там действительно был офсайд?», — приводит слова Невилла BBC.

Во 2-м туре катарская национальная команда встретится с Канадой (19 июня), в 3-м туре — с Боснией и Герцеговиной (24 июня). Швейцария во 2-м туре сыграет с Боснией и Герцеговиной (18 июня), в 3-м туре — с Канадой (24 июня).