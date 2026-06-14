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Семшов объяснил, почему не верит в Бразилию на ЧМ, упомянув Неймара и двух игроков из РПЛ

Семшов объяснил, почему не верит в Бразилию на ЧМ, упомянув Неймара и двух игроков из РПЛ
Комментарии

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о перспективах национальной команды Бразилии на чемпионате мира 2026 года.

— На родине немногие верят в то, что эта сборная Бразилии дойдет далеко. Как вы считаете?
— Я тоже не верю. Я не верю, что они могут дойти далеко, но один феноменальный человек у них есть — это Карло Анчелотти, который может их объединить, который может зажечь в них какую‑то искорку, кураж. Да, по составу у них достаточно неплохие футболисты. Вот мы здесь говорили: у них в запасе сидит второй бомбардир чемпионата Англии. Есть два наших футболиста, которые играют в нашем чемпионате [РПЛ]. Неймар, я думаю, это просто для галочки, для антуража. Вообще, даже по ходу всего чемпионата, я не думаю, что он им поможет. Уже Неймар не тот, и всему своё время, — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

В эти минуты проходит матч Бразилии с национальной командой Марокко в рамках 1-го тура группового этапа ЧМ-2026. На момент написания новости идёт первый тайм, счёт — 0:0. Во 2-м туре бразильская сборная встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
2-й тайм
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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