Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шакира опубликовала пост на фоне слухов о том, что на ЧМ-2026 выступил её двойник

Шакира опубликовала пост на фоне слухов о том, что на ЧМ-2026 выступил её двойник
Комментарии

Известная колумбийская певица Шакира опубликовала пост на фоне слухов о том, что на церемонии открытия ЧМ-2026 выступил её двойник.

Колумбийская певица сопроводила видеоролик в соцсетях следующими словами: «Моя репетиция перед выходом на сцену церемонии открытия».

На видео артистка вместе со своей группой танцоров и нигерийским исполнителем Burna Boy. появляется на полностью пустом стадионе «Ацтека» в Мексике и исполняет хореографию под уже ставший культовым официальный гимн нынешнего чемпионата мира.

Шакира, для которой это уже четвёртая церемония открытия чемпионата мира (после 2006, 2010, 2014 и 2026 годов), выступила в ярком жёлто-фиолетовом костюме и исполнила песню Dai Dai, созданную для турнира совместно с нигерийским исполнителем Burna Boy.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Швейцария допрыгалась! Растеряли моменты и пропустили от Катара в самом конце! LIVE
Live
Швейцария допрыгалась! Растеряли моменты и пропустили от Катара в самом конце! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android