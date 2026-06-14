Шакира опубликовала пост на фоне слухов о том, что на ЧМ-2026 выступил её двойник

Известная колумбийская певица Шакира опубликовала пост на фоне слухов о том, что на церемонии открытия ЧМ-2026 выступил её двойник.

Колумбийская певица сопроводила видеоролик в соцсетях следующими словами: «Моя репетиция перед выходом на сцену церемонии открытия».

На видео артистка вместе со своей группой танцоров и нигерийским исполнителем Burna Boy. появляется на полностью пустом стадионе «Ацтека» в Мексике и исполняет хореографию под уже ставший культовым официальный гимн нынешнего чемпионата мира.

Шакира, для которой это уже четвёртая церемония открытия чемпионата мира (после 2006, 2010, 2014 и 2026 годов), выступила в ярком жёлто-фиолетовом костюме и исполнила песню Dai Dai, созданную для турнира совместно с нигерийским исполнителем Burna Boy.