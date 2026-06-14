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Бразилия — Марокко: Винисиус Жуниор сравнял счёт на 32-й минуте

Бразилия — Марокко: Винисиус Жуниор сравнял счёт на 32-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Марокко. Команды играют на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В качестве главного арбитра выступает Славко Винчич (Марибор, Словения). На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
2-й тайм
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

На 32-й минуте бразилец Винисиус Жуниор сравнял счёт. Ранее, на 21-й минуте, полузащитник Исмаэль Сайбари вывел сборную Марокко вперёд, перекинув вратаря бразильцев Алисона.

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня). Марокко во 2-м туре сыграет со сборной Шотландии (20 июня), а в 3-м туре — с национальной командой Гаити (25 июня). В 1-м туре Шотландия и Гаити сыграют друг с другом в ночь на 14 июня.

Календарь чемпионата мира - 2026
Таблица групп чемпионата мира - 2026
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