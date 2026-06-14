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Полиции удалось вернуть часть похищенного имущества сборной Англии перед ЧМ-2026

Полиции удалось вернуть часть похищенного имущества сборной Англии перед ЧМ-2026
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Полиция штата Миссури задержала двух человек после кражи значительной части экипировки сборной Англии по пути на новую тренировочную базу команды в Канзас-Сити, сообщает Sky Sports News.

Во время транспортировки в Миссури, ещё до прибытия игроков, были похищены бутсы, мячи и ряд других предметов, необходимых для тренировочного процесса.

При этом, как сообщает, большую часть украденного имущества уже удалось вернуть. Поэтому в английской сборной рассчитывают, что инцидент не окажет серьёзного влияния на подготовку команды после её прибытия.

Первый матч группового этапа чемпионата мира сборная Англии проведёт с национальной командой Хорватии 17 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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