Тренер сборной Швейцарии прокомментировал ничейный результат на старте ЧМ-2026 с Катаром

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал ничейный результат в игре с Катаром (1:1) в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

«Это обидно. Мы не получили надлежащего вознаграждения за приложенные усилия. В завершающей стадии атак нам не хватило эффективности. Таков футбол: если ты не забиваешь, забивают тебе. Соперник действовал надёжно в обороне. А при минимальном преимуществе, при счёте 1:0, соперник продолжает верить в успех. Они поймали нас в самый неподходящий момент, и мы уже не смогли отреагировать. В ходе матча мы держали игру под контролем, но в концовке не хватило немного футбольного ума», — приводит слова Якина RTS.

После этой встречи Катар и Швейцария набрали по одному очку и располагаются на третьей и первой строчке турнирной таблицы соответственно. Канада и Босния и Герцеговина также имеют в активе по одному очку и занимают второе и четвёртое места.