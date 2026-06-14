Гаити — Шотландия: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026

В ночь с 13 на 14 июня состоится матч 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Гаити и Шотландии. Игра пройдёт на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). В качестве главного арбитра выступит Мустафа Горбаль (Оран, Алжир). Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

Гаити: Пласиде, Аркус, Аде, Делкруа, Экспириенс, Беллегард, Жан-Жак, Дидсон, Провиденс, Изидор, Пьерро.

Шотландия: Ганн, Робертсон, Хики, Хендри, Хэнли, Мактоминей, Макгинн, Фергюсон, Адамс, Доук, Шанклэнд.

Двумя другими командами группы С являются Бразилия и Марокко. Гаити сыграет со сборной Бразилии 20 июня, а с Марокко — 25 июня. Шотландцы встретятся с командой Марокко 20 июня, а с Бразилией — 25 июня. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.