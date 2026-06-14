Эмоциональная реакция Винисиуса на гол в ворота Марокко в матче ЧМ-2026

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Марокко. Команды играют на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). На 32-й минуте бразильский вингер Винисиус Жуниор отличился голом, который помог команде сравнять счёт.

После гола Винисиус эмоционально отпраздновал, вскинув руки к болельщикам.

Фото: Getty Images

На момент написания новости завершился первый тайм. Счёт — 1:1.

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня). Марокко во 2-м туре сыграет со сборной Шотландии (20 июня), а в 3-м туре — с национальной командой Гаити (25 июня).