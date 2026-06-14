Винисиус сравнялся с Роналдиньо по голам на чемпионатах мира

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Марокко. Счёт в матче 1:1.
На 32-й минуте бразилец Винисиус Жуниор сравнял счёт. Для Винисуса этот гол стал вторым в карьере на чемпионатах мира. По этому показателю он сравнялся с легендарным бразильцем Роналдиньо.
Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня). Марокко во 2-м туре сыграет со сборной Шотландии (20 июня), а в 3-м туре — с национальной командой Гаити (25 июня). В 1-м туре Шотландия и Гаити сыграют друг с другом в ночь на 14 июня.