Испанский тренер Катара Лопетеги отреагировал на сенсационную ничью со Швейцарией на ЧМ

Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги прокомментировал ничейный результат в матче со Швейцарией (1:1) в рамках 1-го тура чемпионата мира 2026 года. Отметим, азиатская команда сравняла счёт встречи на 90+4-й минуте.

«Я горжусь своей командой. Сказал игрокам, что даже если бы мы не забили и не добились ничьей, я всё равно был бы доволен их настроем и дисциплиной, которые они показали сегодня. Но, к счастью, мы сумели отличиться, и это останется в истории. Иногда нам немного везло, но чтобы получить удачу в жизни и спорте, надо верить и усердно работать. Поэтому мы рады за наших игроков», — приводит слова Лопетеги NST.

После этой встречи Катар и Швейцария набрали по одному очку и располагаются на третьей и первой строчке турнирной таблицы соответственно. Канада и Босния и Герцеговина также имеют в активе по одному очку и занимают второе и четвёртое места.