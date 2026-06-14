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Испанский тренер сборной Катара Хулен Лопетеги отреагировал на сенсационную ничью со Швейцарией на ЧМ-2026

Испанский тренер Катара Лопетеги отреагировал на сенсационную ничью со Швейцарией на ЧМ
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Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги прокомментировал ничейный результат в матче со Швейцарией (1:1) в рамках 1-го тура чемпионата мира 2026 года. Отметим, азиатская команда сравняла счёт встречи на 90+4-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 22:00 МСК
Катар
Окончен
1 : 1
Швейцария
0:1 Эмболо – 17'     1:1 Хухи – 90+4'    

«Я горжусь своей командой. Сказал игрокам, что даже если бы мы не забили и не добились ничьей, я всё равно был бы доволен их настроем и дисциплиной, которые они показали сегодня. Но, к счастью, мы сумели отличиться, и это останется в истории. Иногда нам немного везло, но чтобы получить удачу в жизни и спорте, надо верить и усердно работать. Поэтому мы рады за наших игроков», — приводит слова Лопетеги NST.

После этой встречи Катар и Швейцария набрали по одному очку и располагаются на третьей и первой строчке турнирной таблицы соответственно. Канада и Босния и Герцеговина также имеют в активе по одному очку и занимают второе и четвёртое места.

Календарь чемпионата мира — 2026
Таблица групп чемпионата мира — 2026
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