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Гаити — Шотландия: онлайн-трансляция матча Чемпионата мира по футболу 2026 начнётся в 4:00 мск

Гаити — Шотландия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2026 начнётся в 4:00 мск
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В ночь с 13 на 14 июня состоится матч 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Гаити и Шотландии. Игра пройдёт на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). В качестве главного арбитра выступит Мустафа Горбаль (Оран, Алжир). Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Гаити
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во 2-м туре сборная Гаити встретится с Бразилией (20 июня), в 3-м туре — с Марокко (25 июня). Шотландия во 2-м туре сыграет с Марокко (20 июня), в 3-м туре — с Бразилией (25 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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