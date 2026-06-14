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Форвард Швейцарии Эмболо повторил достижение Артёма Дзюбы и Хамеса Родригеса на ЧМ

Форвард Швейцарии Эмболо повторил достижение Артёма Дзюбы и Хамеса Родригеса на ЧМ
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Нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо стал третьим игроком в истории чемпионатов мира, чьи первые три мяча на турнирах были забиты командам из трёх разных конфедераций. Об этом сообщает аккаунт журналиста Алексиса Мартина-Тамайо в соцсети X Mister Chip.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 22:00 МСК
Катар
Окончен
1 : 1
Швейцария
0:1 Эмболо – 17'     1:1 Хухи – 90+4'    

Форвард «Ренна» отметился забитым мячом в матче с Катаром в рамках 1-го тура чемпионата мира — 2026 (1:1). По данным источника, это его третий гол на чемпионатах мира. Ранее Эмболо забивал африканскому Камеруну (1:0) и европейской Сербии (3:2). Обе встречи были на мировом первенстве 2022 года.

Ранее такое достижение оформляли Хамес Родригес (Колумбия) — с Кот-д’Ивуаром, Грецией и Японией (все на ЧМ-2014) — и Артём Дзюба (Россия) — с Саудовской Аравией, Египтом и Испанией (все на ЧМ-2018).

Календарь чемпионата мира — 2026
Таблица групп чемпионата мира — 2026
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