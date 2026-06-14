Сборная Бразилии на ЧМ-2026: результаты на 14 июня, положение в группе, следующий матч

Сборная Бразилии сыграла вничью в матче с Марокко (1:1) в 1-м туре группы C на чемпионате мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике. Встреча проходила на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич (Марибор, Словения).

Таким образом, Бразилия и Марокко делят первое место в таблице группы С. В активе команд по одному очку. Гаити и Шотландия проведут очный матч позже.

В следующем туре бразильцы встретятся с национальной командой Гаити. Игра пройдёт в ночь на субботу, 20 июня. Стартовый свисток прозвучит в 03:30 мск. Команды сыграют на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США).