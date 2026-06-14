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Сборная Бразилии на ЧМ-2026: результаты на 14 июня 2026, положение в группе, с кем и когда следующий матч

Сборная Бразилии на ЧМ-2026: результаты на 14 июня, положение в группе, следующий матч
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Сборная Бразилии сыграла вничью в матче с Марокко (1:1) в 1-м туре группы C на чемпионате мира по футболу 2026 года в США, Канаде и Мексике. Встреча проходила на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич (Марибор, Словения).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

Таким образом, Бразилия и Марокко делят первое место в таблице группы С. В активе команд по одному очку. Гаити и Шотландия проведут очный матч позже.

В следующем туре бразильцы встретятся с национальной командой Гаити. Игра пройдёт в ночь на субботу, 20 июня. Стартовый свисток прозвучит в 03:30 мск. Команды сыграют на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США).

Календарь чемпионата мира - 2026
Таблица групп чемпионата мира - 2026
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