Расписание матчей чемпионата мира по футболу — 2026 на 14 июня

Сегодня, 14 июня, продолжится чемпионат мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата мира — 2026 на 14 и 15 июня (время московское):

20:00 Германия – Кюрасао;

23:00 Нидерланды – Япония;

2:00 Кот-д'Ивуар – Эквадор;

5:00 Швеция – Тунис.

Во 2-м туре сборная Германии встретится с Кот-д'Ивуаром (20 июня), в 3-м туре — с Эквадором (25 июня). Кюрасао во 2-м туре сыграет с Эквадором (21 июня), в 3-м туре — с Кот-д'Ивуаром (25 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.