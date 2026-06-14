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«Катар должен был забить швейцарцам уже на первой минуте». Гришин — об игре на ЧМ-2026

«Катар должен был забить швейцарцам уже на первой минуте». Гришин — об игре на ЧМ-2026
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мыслями о результате матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором Швейцария сыграла вничью с Катаром со счётом 1:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 22:00 МСК
Катар
Окончен
1 : 1
Швейцария
0:1 Эмболо – 17'     1:1 Хухи – 90+4'    

«Швейцария за весь отборочный цикл пропустила два гола. Игра в обороне — их конёк. Я не понимаю, что с ними произошло в этой игре. Катар должен был забить швейцарцам уже на первой минуте после выхода один на один! Кроме того, в таких играх надо дожимать соперника и забивать второй гол. Как раз чтобы избежать таких ситуаций, когда ты пропускаешь в компенсированное время и не успеваешь забить в ответ. Как и произошло в этой игре», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

После этой встречи Катар и Швейцария набрали по одному очку и располагаются на третьей и первой строчке турнирной таблицы соответственно. Канада и Босния и Герцеговина также имеют в активе по одному очку и занимают второе и четвёртое места.

Календарь чемпионата мира — 2026
Таблица групп чемпионата мира — 2026
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