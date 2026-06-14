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Игроки сборной Швейцарии Джака и Родригес установили национальные рекорды чемпионатов мира

Игроки сборной Швейцарии Джака и Родригес установили национальные рекорды чемпионатов мира
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Полузащитник Гранит Джака и защитник Рикардо Родригес, выступающие за сборную Швейцарии, приняли участие в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Катаром (1:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 22:00 МСК
Катар
Окончен
1 : 1
Швейцария
0:1 Эмболо – 17'     1:1 Хухи – 90+4'    

Как сообщает Sport Star, они совместно обновили рекорд швейцарского футбола по числу матчей на финальных турнирах чемпионатов мира — по 13 игр каждый.

Родригесу 33 года, он дебютировал в сборной в 2011 году. В 139 встречах за национальную команду у него девять голов и 14 результативных передач. Джаке также 33 года. Он выступает за сборную с 2011 года. В 147 матчах за «красных крестоносцев» он отметился 17 голами и 14 ассистами.

Календарь чемпионата мира — 2026
Таблица групп чемпионата мира — 2026
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