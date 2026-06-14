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Лопетеги повторил редкое достижение Черчесова и Ла Вольпе в истории футбола

Лопетеги повторил редкое достижение Черчесова и Ла Вольпе в истории футбола
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Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги сегодня стал третьим в истории вратарём, который был вызван на чемпионат мира в качестве игрока, а затем возглавил сборную на турнире в роли главного тренера, сообщает журналист MisterChip (Alexis) на личной странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 22:00 МСК
Катар
Окончен
1 : 1
Швейцария
0:1 Эмболо – 17'     1:1 Хухи – 90+4'    

Ранее это достижение покорилось:

Станислав Черчесов — основной вратарь сборной России на ЧМ-1994 в США / главный тренер сборной России на ЧМ-2018.

Рикардо Ла Вольпе — входил в заявку сборной Аргентины на ЧМ-1978, но не сыграл ни одного матча / главный тренер сборной Мексики на ЧМ-2006.

В первом туре ЧМ-2026 сборная Катара сыграла вничью с национальной командой Швейцарии со счётом 1:1.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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