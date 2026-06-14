Лопетеги повторил редкое достижение Черчесова и Ла Вольпе в истории футбола

Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги сегодня стал третьим в истории вратарём, который был вызван на чемпионат мира в качестве игрока, а затем возглавил сборную на турнире в роли главного тренера, сообщает журналист MisterChip (Alexis) на личной странице в социальной сети X.

Ранее это достижение покорилось:

Станислав Черчесов — основной вратарь сборной России на ЧМ-1994 в США / главный тренер сборной России на ЧМ-2018.

Рикардо Ла Вольпе — входил в заявку сборной Аргентины на ЧМ-1978, но не сыграл ни одного матча / главный тренер сборной Мексики на ЧМ-2006.

В первом туре ЧМ-2026 сборная Катара сыграла вничью с национальной командой Швейцарии со счётом 1:1.