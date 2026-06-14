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Кот-д'Ивуар — Эквадор: во сколько начало матча группового этапа ЧМ по футболу 2026, где смотреть прямую трансляцию

Кот-д'Ивуар — Эквадор: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть трансляцию
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В ночь с 14 на 15 июня состоится матч 1-го тура группы Е чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Кот-д'Ивуара и Эквадора. Игра пройдёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 2:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Кинопоиск».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 02:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Не начался
Эквадор
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во 2-м туре сборная Кот-д'Ивуара встретится с Германией (20 июня), в 3-м туре — с Кюрасао (25 июня). Эквадор во 2-м туре сыграет с Кюрасао (21 июня), в 3-м туре — с Германией (25 июня).

Во 2-м туре сборная Германии встретится с Кот-д'Ивуаром (20 июня), в 3-м туре — с Эквадором (25 июня). Кюрасао во 2-м туре сыграет с Эквадором (21 июня), в 3-м туре — с Кот-д'Ивуаром (25 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В текущем розыгрыше чемпионата мира участвуют 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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