Тренер Швейцарии Якин объяснил пропущенный гол на 90+4-й минуте встречи с Катаром

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал пропущенный мяч на 90+4-й минуте встречи с Катаром (1:1) в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

«Когда соперник забил, получилось так, что мы потеряли мяч и позволили им воспользоваться этим моментом. Итог для нас болезненный. Теперь нужно вернуться к разборам, проанализировать матч и стать сильнее», — приводит слова Якина Reuters.

После этой встречи Катар и Швейцария набрали по одному очку и располагаются на третьей и первой строчке турнирной таблицы соответственно. Канада и Босния и Герцеговина также имеют в активе по одному очку и занимают второе и четвёртое места.