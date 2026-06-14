Винисиус Жуниор на ЧМ-2026, статистика в матче Бразилия — Марокко

Форвард сборной Бразилии Винисиус Жуниор принял участие в матче 1-го тура группы C чемпионата мира 2026 года, в котором его команда сыграла вничью с Марокко (1:1). Встреча проходила на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич (Марибор, Словения).

Винисиус вышел на поле с первых минут отметился одним забитым мячом — единственный гол Бразилии на 32-й минуте. Футболист провёл на поле все 90 минут.

В следующем туре бразильцы встретятся с национальной командой Гаити. Игра пройдёт в ночь на субботу, 20 июня. Стартовый свисток прозвучит в 03:30 мск. Команды сыграют на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США).