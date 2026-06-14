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Винисиус Жуниор на ЧМ-2026, статистика в матче Бразилия Марокко: голы, передачи, карточки, сколько отыграл

Винисиус Жуниор на ЧМ-2026, статистика в матче Бразилия — Марокко
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Форвард сборной Бразилии Винисиус Жуниор принял участие в матче 1-го тура группы C чемпионата мира 2026 года, в котором его команда сыграла вничью с Марокко (1:1). Встреча проходила на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В качестве главного арбитра выступил Славко Винчич (Марибор, Словения).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

Винисиус вышел на поле с первых минут отметился одним забитым мячом — единственный гол Бразилии на 32-й минуте. Футболист провёл на поле все 90 минут.

В следующем туре бразильцы встретятся с национальной командой Гаити. Игра пройдёт в ночь на субботу, 20 июня. Стартовый свисток прозвучит в 03:30 мск. Команды сыграют на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США).

Календарь чемпионата мира - 2026
Таблица групп чемпионата мира - 2026
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