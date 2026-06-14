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«Стоит переосмыслить свои решения». Тренер Швейцарии — после сенсационной ничьей с Катаром

«Стоит переосмыслить свои решения». Тренер Швейцарии — после сенсационной ничьей с Катаром
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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин ответил на вопрос о заменах в матче с Катаром (1:1) в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. «Красные крестоносцы» большую часть матча вели в счёте, но упустили победу на 90+4-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 22:00 МСК
Катар
Окончен
1 : 1
Швейцария
0:1 Эмболо – 17'     1:1 Хухи – 90+4'    

«Замены? Когда выпускаешь нового человека, надеешься, что он придаст команде больше сил и поможет продолжать доминировать. Но отмечу, что результат — это не вина игроков, вышедших на замену. Мы — одна команда, одно целое. Возможно, мне стоит переосмыслить свои решения. Мы хотим хорошо выступить на чемпионате мира. Я убежден, что в предстоящих матчах мы покажем себя лучше», — приводит слова Якина Reuters.

Во 2-м туре катарская национальная команда встретится с Канадой (19 июня), в 3-м туре — с Боснией и Герцеговиной (24 июня). Швейцария во 2-м туре сыграет с Боснией и Герцеговиной (18 июня), в 3-м туре — с Канадой (24 июня).

Календарь чемпионата мира — 2026
Таблица групп чемпионата мира — 2026
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