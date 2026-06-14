«Зенит» обошёл топ-клубы Европы по числу игроков в составе Бразилии на старте ЧМ-2026

«Зенит» стал одним из ключевых клубов в составе сборной Бразилии на старте ЧМ-2026. С 62-й минуты матча с Марокко (1:1) на поле одновременно находились сразу два игрока петербуржцев — Дуглас Сантос и Луис Энрике.

Таким образом, «Зенит» вышел в лидеры по этому показателю, опередив «ПСЖ», «Реал», «Барселону», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», от каждого из этих клубов за Бразилию сыграл лишь один футболист.

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня). Марокко во 2-м туре сыграет со сборной Шотландии (20 июня), а в 3-м туре — с национальной командой Гаити (25 июня).