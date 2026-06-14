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Гаити — Шотландия: Макгинн открыл счёт после рикошета на 29-й минуте

Гаити — Шотландия: Макгинн открыл счёт после рикошета на 29-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Гаити и Шотландии. Команды играют на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). В качестве главного арбитра выступает Мустафа Горбаль (Оран, Алжир). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу европейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Гаити
2-й тайм
0 : 1
Шотландия
0:1 Макгинн – 29'    

На 29-й минуте полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн забил ударом из пределов штрафной после рикошета.

Двумя другими командами группы С являются Бразилия и Марокко. Их очный матч завершился результативной ничьей. Во 2-м туре шотландцы встретятся с командой Марокко, а Гаити сыграет со сборной Бразилии. Обе встречи запланированы на 20 июня. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь чемпионата мира - 2026
Таблица групп чемпионата мира - 2026
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