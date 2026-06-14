Гаити — Шотландия: Макгинн открыл счёт после рикошета на 29-й минуте

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Гаити и Шотландии. Команды играют на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). В качестве главного арбитра выступает Мустафа Горбаль (Оран, Алжир). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу европейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 29-й минуте полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн забил ударом из пределов штрафной после рикошета.

Двумя другими командами группы С являются Бразилия и Марокко. Их очный матч завершился результативной ничьей. Во 2-м туре шотландцы встретятся с командой Марокко, а Гаити сыграет со сборной Бразилии. Обе встречи запланированы на 20 июня. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.