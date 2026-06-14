«Мы отвоюем наше право!» Лопетеги сделал заявление после исторической ничьей Катара на ЧМ

Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги высказался об исторической ничьей своей команды в матче со Швейцарией (1:1) в рамках 1-го тура чемпионата мира 2026 года. Отметим, азиатская команда сравняла счёт встречи на 90+4-й минуте.

«Когда мы приехали сюда, мы осуществили одну мечту — оказаться здесь, а первое очко в истории ЧМ — ещё одна маленькая мечта. И у нас есть право продолжать мечтать. Мы верим, мы работаем, мы сопротивляемся, мы стойкие. В конце концов, у нас есть одна большая награда.

Мы внесли очень мало изменений, но нам нужно было придерживаться нашего плана, потому что если вы… хотите слишком рано открыть счёт против такой команды, как Швейцария, вы сильно пострадаете…

Нашим игрокам иногда нужно больше времени, чем остальным, потому что они не привыкли к такому ритму. Мы должны приложить огромные усилия, чтобы хорошо восстановиться и быть готовыми к следующему большому вызову. Будет тяжело, сложно. Но мы отвоюем наше право!» — приводит слова Лопетеги Reuters.

Напомним, данная ничья стала первым очком для Катар в истории участия команды на чемпионатах мира.