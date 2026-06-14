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Сборная Бразилии не проигрывает в стартовых матчах ЧМ с 1934 года

Сборная Бразилии не проигрывает в стартовых матчах ЧМ с 1934 года
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Сборная Бразилии не проигрывает в стартовых матчах чемпионата мира по футболу с 1934 года, сообщает Squawka на личной странице в социальной сети X. В стартовом матче ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко со счётом 1:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

Таким образом, бразильцы не проигрывают в стартовых матчах ЧМ 21 турнир подряд.

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня). Марокко во 2-м туре сыграет со сборной Шотландии (20 июня), а в 3-м туре — с национальной командой Гаити (25 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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