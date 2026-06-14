Сборная Бразилии не проигрывает в стартовых матчах ЧМ с 1934 года

Сборная Бразилии не проигрывает в стартовых матчах чемпионата мира по футболу с 1934 года, сообщает Squawka на личной странице в социальной сети X. В стартовом матче ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко со счётом 1:1.

Таким образом, бразильцы не проигрывают в стартовых матчах ЧМ 21 турнир подряд.

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня). Марокко во 2-м туре сыграет со сборной Шотландии (20 июня), а в 3-м туре — с национальной командой Гаити (25 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.