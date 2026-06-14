Забивший Бразилии на ЧМ-2026 марокканец Сайбари ведёт переговоры с «Баварией» — Романо

Полузащитник сборной Марокко Исмаэль Сайбари может перейти в «Баварию». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X. В 1-м туре чемпионата мира — 2026 футболист забил в ворота сборной Бразилии (1:1). Команды играют на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).

По данным источника, общение началось после неудачи в переговорах по англичанину Энтони Гордону, который перешёл в «Барселону». Сообщается, что ПСВ высоко оценивает Сайбари, а «Бавария» ждёт от нидерландского клуба ответа по потенциальной цене трансфера.

Сам Сайбари, по информации журналиста, хочет присоединиться к «Баварии». Специализирующийся на трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в € 40 млн.