ФИФА назвала лучшего игрока матча ЧМ-2026 Бразилия — Марокко

Крайний нападающий сборной Бразилии Винисисус Жуниор был назван лучшим игроком встречи группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда сыграла вничью с Марокко. Встреча завершилась со счётом 1:1.

25-летний футболист начал игру с первых минут и провёл на поле все 90. Он отметился голом, который помог бразильцам не проиграть в данной встрече. Точность его передач составила 84%. Также на его счету два ключевых паса, два заработанных на себе фола, три совершённых нарушения правил, одна попытка отбора (0 успешных) и ни одной успешной обводки из девяти попыток.

В следующем туре сборная Бразилии сыграет со Гаити 20 июня. Марокканцы в тот же день встретятся с командой Шотландии. Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.