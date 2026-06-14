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Игрок Зенита Сантос стал лучшим игроком в составе Бразилии в матче ЧМ-2026 с Марокко по версии Flashscore

Игрок «Зенита» стал лучшим игроком в составе Бразилии в матче ЧМ с Марокко от Flashscore
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Защитник «Зенита» и сборной Бразилии Дуглас Сантос признан лучшим игроком в составе пентакампеонов по итогам встречи в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Марокко (1:1) по версии Flashscore.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

Статистический портал выставил Сантосу оценку 7,3. Таким образом, он стал единственным бразильцем в составе с оценкой выше 7 и лучшим игроком команды по версии источника. Для сравнения, автор гола южноамериканской команды Винисиус Жуниор заработал оценку 6,9. Лучшим футболистом всей встречи Flashscore назвал вингера марокканцев Браима Диаса — 7,4.

Фото: Flashscore

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня). Марокко во 2-м туре сыграет со сборной Шотландии (20 июня), а в 3-м туре — с национальной командой Гаити (25 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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