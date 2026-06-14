ФИФА заявила о сбое в работе VAR перед спорным пенальти в матче Катар – Швейцария

ФИФА выступила с заявлением по поводу спорного пенальти во время матча Катар – Швейцария на ЧМ-2026. На 17-й минуте арбитр встречи назначил пенальти в ворота Катара, который реализовал Брил Эмбола. Однако, у болельщиков возникли вопросы к игроку сборной Швейцарии, который в момент атаки якобы находился в офсайде. При этом, VAR не показал графическую анимацию офсайда.

«Во время матча Катар — Швейцария в районе залива Сан-Франциско кратковременный технический сбой помешал созданию графической анимации офсайда перед назначением пенальти в пользу Швейцарии на 14-й минуте. Проблема была быстро устранена.

Работа системы VAR при этом не пострадала и осуществлялась в штатном режиме при проверке решения арбитра на поле. Линии, используемые VAR для определения положения игроков, не показали, что атакующий игрок находился в положении «вне игры» ни в одном из двух эпизодов, предшествовавших назначению пенальти», — говорится в заявлении ФИФА на официальной странице в социальной сети X.

Во 2-м туре катарская национальная команда встретится с Канадой (19 июня), в 3-м туре — с Боснией и Герцеговиной (24 июня). Швейцария во 2-м туре сыграет с Боснией и Герцеговиной (18 июня), в 3-м туре — с Канадой (24 июня).