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«Переоценили». Гасилин высказался о сборной Бразилии на ЧМ-2026, упомянув Аргентину

«Переоценили». Гасилин высказался о сборной Бразилии на ЧМ-2026, упомянув Аргентину
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин поделился мыслями о сборной Бразилии по итогам матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Марокко (1:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

«Марокканцы понравились больше. Классная команда, хорошо играющая по всему полю с чётко выстроенной позиционной атакой. По тому, как футболисты Марокко начали матч, казалось, что они прямо-таки разобрали Бразилию. Но Бразилия есть Бразилия. У них нет чёткой структуры игры, но есть действующий по всему фронту атаки Винисиус. И есть Рафинья. Так бразильцы и играли.

Мне кажется, прогнозисты переоценили сборную Бразилии, называя их среди фаворитов и сравнивая с такими командами, как Аргентина. На мой взгляд, в современном мировом футболе с его прагматичностью и высокой ролью тактики максимум этой сборной Бразилии — четвертьфинал чемпионата мира», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре сборная Бразилии сыграет со Гаити 20 июня. Марокканцы в тот же день встретятся с командой Шотландии.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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