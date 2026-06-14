«Переоценили». Гасилин высказался о сборной Бразилии на ЧМ-2026, упомянув Аргентину

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин поделился мыслями о сборной Бразилии по итогам матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Марокко (1:1).

«Марокканцы понравились больше. Классная команда, хорошо играющая по всему полю с чётко выстроенной позиционной атакой. По тому, как футболисты Марокко начали матч, казалось, что они прямо-таки разобрали Бразилию. Но Бразилия есть Бразилия. У них нет чёткой структуры игры, но есть действующий по всему фронту атаки Винисиус. И есть Рафинья. Так бразильцы и играли.

Мне кажется, прогнозисты переоценили сборную Бразилии, называя их среди фаворитов и сравнивая с такими командами, как Аргентина. На мой взгляд, в современном мировом футболе с его прагматичностью и высокой ролью тактики максимум этой сборной Бразилии — четвертьфинал чемпионата мира», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре сборная Бразилии сыграет со Гаити 20 июня. Марокканцы в тот же день встретятся с командой Шотландии.