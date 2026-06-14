Где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026 Нидерланды — Япония, кто покажет

14 июня состоится матч 1-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Нидерландов и Японии. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арингтоне (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».

Во 2-м туре сборная Нидерландов встретится со Швецией (20 июня), в 3-м туре — с Тунисом (26 июня). Япония во 2-м туре сыграет с Тунисом (21 июня), в 3-м туре — со Швецией (25 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В текущем розыгрыше чемпионата мира участвуют 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.