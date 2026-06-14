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Дональд Трамп отреагировал на крупную победу США над сборной Парагвая на ЧМ-2026

Дональд Трамп отреагировал на крупную победу США над сборной Парагвая на ЧМ-2026
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Президент США Дональд Трамп отреагировал на разгромную победу американской команды над сборной Парагвая (4:1) в стартовом матче на чемпионате мира 2026 года. Команды играли на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). В качестве главного арбитра выступил Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Окончен
4 : 1
Парагвай
1:0 Бобадилья – 7'     2:0 Балогун – 31'     3:0 Балогун – 45+5'     3:1 Маурисио – 73'     4:1 Рейна – 90+8'    

«Поздравляю сборную США с крупной победой со счётом 4:1 над очень сильной командой Парагвая. Так держать!» написал Трамп в своём аккаунте в соцсети Truth Social.

Двумя другими командами группы Австралия и Турция. Их очный матч в рамках 1-го тура состоится сегодня, в 7:00 мск. Во 2-м туре сборная США встретится с Австралией (19 июня).

Календарь чемпионата мира - 2026
Таблица групп чемпионата мира - 2026
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