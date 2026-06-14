Карло Анчелотти высказался о ничьей сборной Бразилии с Марокко на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал ничью команды в первом туре ЧМ-2026 со сборной Марокко.

«В первом тайме команда играла плохо, но во втором тайме стала лучше. У нас были возможности. Нам нужно больше совершенствоваться», — приводит слова Анчелотти Globo.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии не проигрывает в стартовых матчах чемпионата мира по футболу с 1934 года.

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня). Марокко во 2-м туре сыграет со сборной Шотландии (20 июня), а в 3-м туре — с национальной командой Гаити (25 июня).