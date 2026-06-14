Швеция — Тунис: во сколько начало матча группового этапа ЧМ-2026, где смотреть трансляцию

В ночь с 14 на 15 июня состоится матч 1-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Швеции и Туниса. Игра пройдёт на стадионе «ББВА» в Гуадулупе (Мексика). Стартовый свисток судьи прозвучит в 5:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».

Во 2-м туре сборная Швеции встретится с Нидерландами (20 июня), в 3-м туре — с Японией (26 июня). Тунис во 2-м туре сыграет с Японией (21 июня), в 3-м туре — с Нидерландами (26 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В текущем розыгрыше чемпионата мира участвуют 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.