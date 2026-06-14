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«Не допустил ошибок». Globo оценил игроков «Зенита» в матче ЧМ-2026 Бразилия — Марокко

«Не допустил ошибок». Globo оценил игроков «Зенита» в матче ЧМ-2026 Бразилия — Марокко
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Эксперты сайта Globo оценили выступление футболистов сборной Бразилии, в том числе защитника санкт-петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса и вингера того же клуба Луиса Энрике, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Марокко. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

Globo поставил Дугласу Сантосу и Луису Энрике по 5,5 балла из 10. Наивысшую оценку получил автор гола Винисиус — 7,5.

«Ему приходилось много работать, опекая самый опасный фланг марокканской атаки, при этом не допустил ошибок. С мячом у Бразилии он демонстрировал высокую точность передач — 89%. Практически не пересекал середину поля», — сказали эксперты о Сантосе.

«Выйдя на поле, он оживил игру на правом фланге бразильской атаки, но потом стал менее заметен. В добавленное время он сделал отличный пас на Рафинью, который не сумел продолжить атаку. Позже он удачно отдал ключевой пас на Данило дос Сантоса», — отметили специалисты об игре Энрике.

Оценки бразильцев за матч по версии Globo:

Алисон — 5,0, Ибаньес — 3,0, Данило — 5,5, Маркиньос — 5,5, Магальяйнс — 5,0, Дуглас Сантос — 5,5, Каземиро — 4,5, Фабиньо — 6,0, Гимарайнс — 7,0, Данило дос Сантос — 6,0, Пакета — 5,0, Кунья — 6,5, Рафинья — 5,0, Игор Тьаго — 4,5, Энрике — 5,5, Винисиус — 7,5, Анчелотти — 5,0.

В составе сборной Бразилии сыграли двое футболистов «Зенита»: защитник и капитан команды Дуглас Сантос провёл весь матч, а Луис Энрике появился на поле на 61-й минуте. Игроки российского клуба не отметились результативными действиями.

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