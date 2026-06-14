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Тренер Марокко высказался о ничьей со сборной Бразилии на ЧМ-2026

Тренер Марокко высказался о ничьей со сборной Бразилии на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби прокомментировал ничью команды в первом туре ЧМ-2026 со сборной Бразилии (1:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

«Мы провели хорошую игру. Хотели победить, но таков футбол. Мы продолжим работать над тем, чего нам сегодня не хватило, чтобы быть готовыми к матчу против Шотландии. Я поговорил с игроками и почувствовал, что они разочарованы, потому что хотели выиграть, — сказал тренер после матча.

Во втором тайме темп упал, что нормально, особенно из-за жары. В следующем матче мы надеемся на три очка, если Бог даст, тем более что шотландцы играют иначе, чем Бразилия. Мы начинаем работать уже сейчас», — приводит слова Уаби Globo.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии не проигрывает в стартовых матчах чемпионата мира по футболу с 1934 года.

Во 2-м туре бразильская национальная команда встретится с Гаити (20 июня), в 3-м туре — с Шотландией (25 июня). Марокко во 2-м туре сыграет со сборной Шотландии (20 июня), а в 3-м туре — с национальной командой Гаити (25 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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