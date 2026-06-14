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Гаити — Шотландия, результат матча 15 июля 2026, счет 0:1, чемпионат мира по футболу 2026

Шотландия минимально обыграла сборную Гаити на ЧМ-2026
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Завершился матч 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Гаити и Шотландии. Команды играли на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). В качестве главного арбитра выступает Мустафа Горбаль (Оран, Алжир). Победу праздновали шотландцы со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Гаити
Окончен
0 : 1
Шотландия
0:1 Макгинн – 29'    

На 29-й минуте полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн забил ударом из центра штрафной после рикошета.

Двумя другими командами группы С являются Бразилия и Марокко. Их очный матч завершился результативной ничьей (1:1). Во 2-м туре шотландцы встретятся со сборной Марокко, а Гаити сыграет с командой Бразилии. Обе встречи запланированы на 20 июня.

После этого матча шотландцы возглавили группу С.

Календарь чемпионата мира - 2026
Таблица групп чемпионата мира - 2026
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