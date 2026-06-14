Шотландия минимально обыграла сборную Гаити на ЧМ-2026

Завершился матч 1-го тура группы C чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Гаити и Шотландии. Команды играли на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). В качестве главного арбитра выступает Мустафа Горбаль (Оран, Алжир). Победу праздновали шотландцы со счётом 1:0.

На 29-й минуте полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн забил ударом из центра штрафной после рикошета.

Двумя другими командами группы С являются Бразилия и Марокко. Их очный матч завершился результативной ничьей (1:1). Во 2-м туре шотландцы встретятся со сборной Марокко, а Гаити сыграет с командой Бразилии. Обе встречи запланированы на 20 июня.

После этого матча шотландцы возглавили группу С.