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Ашраф Хакими отреагировал на ничью в матче ЧМ Бразилия — Марокко

Ашраф Хакими отреагировал на ничью в матче ЧМ Бразилия — Марокко
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Крайний защитник сборной Марокко Ашраф Хакими поделился впечатлениями от матча ЧМ-2026 против Бразилии (1:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

«Было нелегко. Они — одни из фаворитов турнира. Мы сыграли вничью, но остались довольны своей игрой. Нам всё ещё нужно прибавлять с каждым матчем, и именно на этом мы сейчас сосредоточены. Мы должны двигаться дальше. Нужно сохранить позитивные моменты и учиться на ошибках», — сказал Хакими, слова которого приводит сайт ФИФА.

Напомним, в следующем матче Бразилия сыграет Гаити 20 июня, а Марокко в тот же день проведёт матч с Шотландией.

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Фанаты сборной Бразилии в Нью-Йорке перед матчем ЧМ-2026

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