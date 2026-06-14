Ашраф Хакими отреагировал на ничью в матче ЧМ Бразилия — Марокко

Крайний защитник сборной Марокко Ашраф Хакими поделился впечатлениями от матча ЧМ-2026 против Бразилии (1:1).

«Было нелегко. Они — одни из фаворитов турнира. Мы сыграли вничью, но остались довольны своей игрой. Нам всё ещё нужно прибавлять с каждым матчем, и именно на этом мы сейчас сосредоточены. Мы должны двигаться дальше. Нужно сохранить позитивные моменты и учиться на ошибках», — сказал Хакими, слова которого приводит сайт ФИФА.

Напомним, в следующем матче Бразилия сыграет Гаити 20 июня, а Марокко в тот же день проведёт матч с Шотландией.

Фанаты сборной Бразилии в Нью-Йорке перед матчем ЧМ-2026