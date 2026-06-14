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«Спуститься с небес на землю». Джака эмоционально отреагировал на ничью Швейцарии и Катара

«Спуститься с небес на землю». Джака эмоционально отреагировал на ничью Швейцарии и Катара
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Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал ничью с Катаром (1:1) на ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 22:00 МСК
Катар
Окончен
1 : 1
Швейцария
0:1 Эмболо – 17'     1:1 Хухи – 90+4'    

«Если не реализуешь свои моменты в атаке, соперник тебя накажет. Возможно, нам также не хватило терпения, и мы почувствовали, что обязаны забить второй гол. Мы должны быть достаточно умными и опытными, чтобы спокойно доводить такие матчи до победы при счёте 1:0.

Мы знали, что они будут ждать своего шанса. И они дождались его на 94-й минуте. В концовке второго тайма мы потеряли свой ритм, а на таком уровне этого нельзя себе позволять. Теперь нам нужно спуститься с небес на землю и трезво взглянуть на ситуацию.

А реальность такова, что сейчас мы даже близко не находимся в том положении, чтобы говорить о титуле или о лучшем чемпионате мира в истории для Швейцарии», — сказал Джака, слова которого приводит сайт ФИФА.

В следующем матче Швейцария сыграет с Боснией и Герцеговиной, а Катар с Канадой.

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