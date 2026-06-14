Австралия — Турция: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026

Объявлены стартовые составы на матч группы D ЧМ-2026 между Австралией и Турцией.

Сборная Австралии начнёт встречу в следующем составе: Патрик Бич, Алессандро Чиркати, Гарри Суттар, Кэмерон Бургесс, Джейкоб Итальяно, Джордан Бос, Эйден О'Нил, Коннор Меткалф, Пол Окон-Энгстлер, Мохамед Туре и Нестори Иранкунда.

В стартовый состав сборной Турции вошли: Угурджан Чакыр, Зеки Челик, Мерих Демирал, Абдюлькерим Бардакджи, Ферди Кадыоглу, Оркун Кёкчю, Хакан Чалханоглу, Арда Гюлер, Исмаиль Юксек, Барыш Алпер Йылмаз и Керем Актюркоглу.

Начало встречи — в 7:00 мск. В группе с командами также находятся США и Парагвай. Американцы вчера обыграли парагвайцев с разгромным счётом 4:1.

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