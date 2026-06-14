Винисиус раскритиковал игру Бразилии в первом тайме матча с Марокко

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал ничью с Марокко (1:1) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2026.

«Мы очень плохо сыграли в первом тайме. Пропущенный гол серьёзно осложнил нам задачу. Стартовые матчи на крупных турнирах всегда складываются непросто.

Нам необходимо прибавлять и прогрессировать от игры к игре. Чемпионат мира только начинается, здесь простых матчей не бывает», — сказал Винисиус во флеш-интервью.

Напомним, Марокко первыми открыли счёт, в их составе отличился Исмаэль Сайбари. Спустя 11 минут Винисиус счёт сравнял.

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