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Винисиус раскритиковал игру Бразилии в первом тайме матча с Марокко

Винисиус раскритиковал игру Бразилии в первом тайме матча с Марокко
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Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал ничью с Марокко (1:1) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

«Мы очень плохо сыграли в первом тайме. Пропущенный гол серьёзно осложнил нам задачу. Стартовые матчи на крупных турнирах всегда складываются непросто.

Нам необходимо прибавлять и прогрессировать от игры к игре. Чемпионат мира только начинается, здесь простых матчей не бывает», — сказал Винисиус во флеш-интервью.

Напомним, Марокко первыми открыли счёт, в их составе отличился Исмаэль Сайбари. Спустя 11 минут Винисиус счёт сравнял.

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